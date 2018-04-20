Украина имеет серьезные проблемы с внешним долгом, - Гройсман

Вместе с тем Украина уже прошла антикризисный этап. Об этом в пятницу, 20 апреля, во время часа вопросов к правительству в парламенте сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По словам главы правительства, сейчас не стало меньше вызовов. Мы имеем серьезные проблемы с точки зрения обслуживания внешних долгов. Однако их не мы с вами брали, но возвращать должны мы, - напомнил Гройсман, добавив, что есть сегодня сформированный государственный долг с 2007 по 2014-й - это 60 миллиардов долларов.

46 миллиард за тот период, который я только что отметил, были заимствованы извне, но никто - ни Украина, ни украинцы этого не почувствовали, - заявил Гройсман.

Он также отметил, что за 2014-2015 год Украина пережила огромные испытания с точки зрения социально-экономических вопросов, которые являются чрезвычайно чувствительными для украинских граждан.

Наша задача была обеспечить начало экономического роста. Сегодня, когда прошли эти два года, мы можем сказать, что эти два года не были простыми. Мы прошли антикризисный этап", - добавил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, рост реального валового внутреннего продукта Украины в первом квартале текущего года в годом измерении составил 2,3%. По оценкам Национального банка Украины в первую очередь это произошло из-за дальнейшего роста доходов населения, а также сохранения благоприятной внешней конъюнктуры. Как сказано в инфляционном отчете центробанка, опубликованном в ночь на пятницу, 20 апреля, дополнительным фактором стало снижение базы сравнения прошлого года под влиянием торговой блокады неконтролируемых территорий прошлого года, проявление которого полной мерой ожидается со второго квартала.