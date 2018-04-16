13:29 16.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина вдвое нарастила аграрный экспорт в ЕС

Внешнеторговый оборот украинской продукции за январь-февраль 2018 года агропромышленного комплекса составил 3,7 млрд долларов.

Украина вдвое нарастила аграрный экспорт в ЕС

Об этом сообщил замминистра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева.

Отмечается, что всего за два месяца текущего года украинский аграрный экспорт увеличился на 102,1 млн долларов и составил 2,8 млрд долларов.

Неизменно лидерами экспорта остаются зерновые культуры с долей 35,3%, масло – 24,1% и семена масличных культур – 12%.

Кроме того, за этот период заметно вырос экспорт мяса птицы – на 29 млн долларов, яиц – на 11,4 млн долларов, сливочного масла – на 20 млн долларов, шоколада – на 7,5 млн долларов, винных изделий – на 6,1 млн долларов.

Экспорт украинской продукции в Евросоюз за этот период увеличился на 28,1% или на 224,7 млн долларов, и достиг 1,025 млрд долларов. На данный момент на ЕС приходится 36,5% украинского аграрного экспорта.

Крупнейшим импортером украинской продукции стала Индия, Испания, Нидерланды, Египет и Италия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Украина в течении прошедшего 2017 года экспортировала в разные страны 61,1 тысяч тонн антрацита. Эта сумма почти в три раза меньше, чем в предыдущем 2016 году. Указано, что согласно показателям вывоза угла за 2016 год, Украина экспортировала 178,5 тысяч тонн.


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