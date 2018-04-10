Экспорт украинского угля снизился втрое

Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Госвнешинформ".

Указано, что согласно показателям вывоза угла за 2016 год, Украина экспортировала 178,5 тысяч тонн. Добавлено, что из всего колчичества экспорта антрацита 99,8% в прошедшем 2017 году составляли не прямые поставки.

Соощается, что в прошлом году весь объем не косвенного экспорта угля составил 141 тонну и выпал на Молдову с общепринятой стоимостью 97 долл./т.

В службе отмечают, что главные массы непрямых вывозов из государства направлялись в Турцию, а именно 24,5 тысяч тонн, или 40% всего экспорта по средней цене 50 USD/т. Также в Италию вывезли 24 тысячи тонн, или 39% по цене примерно 62 USD/т.

В часности, в “Госвнешинформе” заявили, что основным государством-посредником при непрямых контрактах в 2017 году являлась Великобритания. По ней отечественные компании отгрузили около 56,7 тысяч тонн антрацита, что равняется 92,8% от всех поставок, по среднерасчетной стоимости в около 56,6 долл./т.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", с начала 2018 года Россия оставалась крупнейшим экспортером угля в Украину.