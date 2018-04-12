Украина подняла импорт нефтепродуктов из России и Беларуси

Об этом сообщает “Держзовнішінформу”.

Указано, что согласно исследованию географической структуры импорт дизельного топлива показывает весомое поднятие объемов из Беларуси, Литвы, Туркменистана и двукратный подъем из России.

Уровень ввоза бензина также наблюдается из Беларуси - в 2015 году было импортировано 621 тыс. тонн, в 2016-м - около 1,2 млн тонн, в 2017 году - около одного млн тонн, что равняетс приблизительно 80% от всего импорта бензинов в стране.

По мнению экспертов, спрос на украинском рынке в нефтепродуктах вырос вследствие сокращения объемов переработки нефти большей части украинских НПЗ. Это спровоцировано затяжным периодом поставки объемов “транзитных импортных” серых нефтепродуктов.

В связи с этой ситуацией стоимость импортных нефтепродуктов при ввозе в Украину образовывается с премией к котировкам. Кризисное состояние в украинской нефтеперерабатывающей отрасли провоцирует возростание цен для конечного потребителя (по оценкам, разница составляет 20-50 долларов/тонна).

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", осенью 2018 года в белорусском городе Гомеле запланирована встреча лидероов государств Украины и Беларуссии - Петра Порошенка и Александра Лукашенка.