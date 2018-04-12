Назначена дата начала конкурсного отбора членов НКРЭКУ

Об этом сообщает информационное управление Аппарата Верховной Рады Украины.

"Согласно статье 8 закона Украины "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг" состоится заседание Конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности членов Национального комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг", - сказано в сообщении.

Кстати, конкурсной отбор пройдет уже завтра, 13 апреля 2018 года в 11.00 (ул. Липская 3, зал №3).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правительство распределило бюджетные средства на обеспечение школ. В проекте утверждается порядок использования бюджетных средств на издание, приобретение, хранение и доставку учебников и пособий в школы и ПТУ, а также на организацию и проведение финальных этапов Всеукраинских и международных конкурсов в сфере образования, который был разработан Министерством образования и науки с учетом рекомендаций Минфина.