15:29 12.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Назначена дата начала конкурсного отбора членов НКРЭКУ

Конкурсная комиссия НКРЭКУ приняла решение об объявлении конкурсного отбора на несколько вакантных должностей членов регулятора, который начнется в пятницу, 13 апреля.

Назначена дата начала конкурсного отбора членов НКРЭКУ

Об этом сообщает информационное управление Аппарата Верховной Рады Украины.

"Согласно статье 8 закона Украины "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг" состоится заседание Конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности членов Национального комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг", - сказано в сообщении.

Кстати, конкурсной отбор пройдет уже завтра, 13 апреля 2018 года в 11.00 (ул. Липская 3, зал №3).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правительство распределило бюджетные средства на обеспечение школ. В проекте утверждается порядок использования бюджетных средств на издание, приобретение, хранение и доставку учебников и пособий в школы и ПТУ, а также на организацию и проведение финальных этапов Всеукраинских и международных конкурсов в сфере образования, который был разработан Министерством образования и науки с учетом рекомендаций Минфина.


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