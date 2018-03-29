08:58 29.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Ryanair даст рабочие места 250 украинским IT-специалистам

Самый крупный лоукост-авиаперевозчик Европы анонсировала создание в Украине своего дата-центра для хранения и обработки данных. Для его обслуживания компания планирует нанять 250 украинских IT-специалистов. Об этом сообщается на сайте компании.

Ryanair даст рабочие места 250 украинским IT-специалистам

Отмечается, что европейский лоукостер уже имеет опыт сотрудничества с украинскими специалистами в Польше.

Как утверждает гендиректор компании Майкл О'Лири, компания нуждается в хранении и обработке данных, которые стремительно накапливаются. На сегодняшний день в польском дата-центре компании работают 250 сотрудников, 50% из которых составляют компетентные специалисты из Украины.

Поэтому, в предприятии считают, что будет правильным решением создать еще один дата-центр компании в Украине, и тут трудоустроить еще 250 украинских специалистов.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", лоукост-авиаперевозчик Европы — Ryanair, не оставляет намерений "зайти" в украинское пространство дешевых полетов. До конца года в компании хотят запустить рейсы по 15 авианаправлениям из аэропортов "Борисполь" и "Львов".


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