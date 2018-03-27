20:15 27.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100189746:Polishuk

"Нафтогаз" начал переговоры с "Газпром" о расторжении контрактов на поставку газа

"Нафтогаз Украины" официально начал переговоры о расторжении контрактов на поставку и транзит газа и российским "Газпром".

Об этом сообщил во вторник, 27 марта, заместитель председателя правления российского монополиста Александр Медведев. По его словам, на прошлой неделе состоялась встреча представителей двух компаний.

Переговорный процесс в рамках процедуры по расторжению контрактов на поставку и транзит газа начался. "Газпром" еще раз уведомил "Нафтогаз", что будет оспаривать решение Стокгольмского арбитража по транзитному контракту, - пояснил он.

При этом Медведев добавил, что апелляция по этому делу будет подана до конца марта.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, "Газпром" 21 марта подал в Апелляционный суд округа Свеа ходатайство о частичной отмене окончательного решения по арбитражному разбирательству с " Нафтогазом Украины" по поставке газа.

Кроме того, 20 марта сообщалось, что "Газпром" не признал правомерность штрафа, наложенного на компанию Антимонопольным комитетом Украины и готовит в связи с этим новый иск в международный арбитраж.


Поделиться
Читайте также:
 
Нацбанк на 28 марта немного ослабил курс гривны "Газпром" решил не выполнять решения суда по поводу "Нафтогаза" Стали известны убытки Украины после возведения Керченского моста, - Омелян Молодежь уклоняется от службы в рядах боевиков - разведка
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив