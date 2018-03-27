"Нафтогаз" начал переговоры с "Газпром" о расторжении контрактов на поставку газа

Об этом сообщил во вторник, 27 марта, заместитель председателя правления российского монополиста Александр Медведев. По его словам, на прошлой неделе состоялась встреча представителей двух компаний.

Переговорный процесс в рамках процедуры по расторжению контрактов на поставку и транзит газа начался. "Газпром" еще раз уведомил "Нафтогаз", что будет оспаривать решение Стокгольмского арбитража по транзитному контракту, - пояснил он.

При этом Медведев добавил, что апелляция по этому делу будет подана до конца марта.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, "Газпром" 21 марта подал в Апелляционный суд округа Свеа ходатайство о частичной отмене окончательного решения по арбитражному разбирательству с " Нафтогазом Украины" по поставке газа.

Кроме того, 20 марта сообщалось, что "Газпром" не признал правомерность штрафа, наложенного на компанию Антимонопольным комитетом Украины и готовит в связи с этим новый иск в международный арбитраж.