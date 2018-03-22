В США повысили базовую ставку

Соответствующее решение было принято о итогам заседания, которое состоялось в среду, 21 марта. ФРС также напоминает, что в прошлом году регулятор повышал ставку три раза.

Так в декабре ставка была поднята до 1,25-1,5%, в июне - до 1-1,25% и в марте - до 0,75-1% годовых. До этого темпы повышения ставки были более медленными – по одному разу в 2016 и 2015 годах.

В 2007-2008 годах регулятор постепенно понижал ставку до тех пор, пока она не достигла минимальной отметки 0-0,25% в декабре 2008 года.

Напомним, базовая ставка – процент, под который банки предоставляют друг другу беззалоговые кредиты на одни сутки. Ставка ФРС влияет на всех. Ее повышение приводит к уходу инвесторов в активы США, что означает укрепление курса доллара и снижение цен на сырьевые товары.

Как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины в четверг, 1 марта, повысил учетную ставку до 17%. Соответствующее решение было принято на заседании Центробанка. Такую жесткую монетарную политику в НБУ пояснили попыткой постепенного снижения потребительской инфляции и ее возвращению к целевому диапазону в середине 2019 года.