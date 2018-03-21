08:37 21.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Brent торгуется выше 67 долларов за баррель

В среду утром, 21 марта 2018 года, стоимость фьючерсов североморской нефти марки Brent поднялась выше отметки в 67 долларов за баррель.

Brent торгуется выше 67 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.

Отмечается, что по состоянию на 08:05 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 67,49 доллара за баррель. Таким образом это приблизительно на 0,15% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Кстати, накануне цена нефти Brent поднялась выше 67 долларов за баррель и достигла трехнедельного максимума. Эксперты Американского института нефти сообщают, что запасы нефти в стране за неделю сократились на 2,739 млн баррелей, в то время как аналитики ожидали роста на сопоставимую величину.

Инвесторы ожидают, что данные о снижении запасов подтвердит статистика Министерства энергетики США.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", США рассматривают вопрос о возможном запрет импорта нефти из Венесуэлы. По словам Тиллерсона, американское правительство продолжает рассматривать введение нефтяных санкций, а именно, запрета на поставку и продажу нефти и нефтепродуктов Венесуэле.


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