Brent торгуется выше 67 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.

Отмечается, что по состоянию на 08:05 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 67,49 доллара за баррель. Таким образом это приблизительно на 0,15% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Кстати, накануне цена нефти Brent поднялась выше 67 долларов за баррель и достигла трехнедельного максимума. Эксперты Американского института нефти сообщают, что запасы нефти в стране за неделю сократились на 2,739 млн баррелей, в то время как аналитики ожидали роста на сопоставимую величину.

Инвесторы ожидают, что данные о снижении запасов подтвердит статистика Министерства энергетики США.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", США рассматривают вопрос о возможном запрет импорта нефти из Венесуэлы. По словам Тиллерсона, американское правительство продолжает рассматривать введение нефтяных санкций, а именно, запрета на поставку и продажу нефти и нефтепродуктов Венесуэле.