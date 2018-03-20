Нацбанк продолжает опускать гривну

100 долл - 2643,6044 грн;

100 евро - 3254,0127 грн;

10 российских рублей - 4,5934 грн.

При этом регулятор установил на 20 марта следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1115.459235;

Серебро - 13.841249;

Платина - 807.441547;

Палладий - 838.889250.

Напомним, Национальный банк Украины установил на понедельник, 19 марта, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2635,3910 грн;

100 евро - 3241,7945 грн;

10 российских рублей - 4,5838 грн.

Как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины в четверг, 1 марта, повысил учетную ставку до 17%. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании Центробанка. Такую жесткую монетарную политику в НБУ пояснили попыткой постепенного снижения потребительской инфляции и ее возвращению к целевому диапазону в середине 2019 года.