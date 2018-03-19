14:40 19.03.2018 | Экономика | Новости
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100 млрд долларов вернулись в казну Саудовской Аравии

Власти Саудовской Аравии хотели послать четкий сигнал участникам коррупционных махинаций и задержали одиннадцать саудовских принцев по обвинению в неуплате коммунальных услуг. Об этом наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявил в интервью, размещенном каналом CBS на своем сайте.

100 млрд долларов вернулись в казну Саудовской Аравии

По словам Мухаммеда бен Сальман Аль Сауд, возвращенная сумма превышает 100 млрд долларов, хотя реальной целью были не эти или какие-либо другие средства. Стремление заключалось не в том, чтобы получить деньги, а в том, чтобы наказать коррупционеров и послать четкий сигнал о том, что все, кто вовлечен в подобные сделки, предстанут перед законом. пояснил.

При этом принц добавил, что ежегодный объем расхищаемых средств составлял от пяти до десяти процентов правительственных трат, то есть около 10-20 млрд долларов (8-16 млрд евро).

Как известно, всех задержанных принцев, бывших министров и предпринимателей, которых удерживали в отеле Ritz Carlton в Эр-Рияде, отпустили. Последними отель покинули принц Аль-Валид бен Таляль, владелец медиахолдинга MBC Аль-Валид аль-Ибрагим, а также глава строительного холдинга Saudi Binladin Group Бакр бен Ладен.

Напомним, как ранее сообщал УРА-Информ, матчи со сборными Саудовской Аравии и Японии пропустит украинский футболист, а также нападающий клуба "Боруссия" Андрей Ярмоленко.


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