Курс Bitcoin упал в цене до 8 тыс. долларов

Об этом свидетельствуют данные торгов портала Coinmarketcap.com.

Отмечается, что всего за сутки, криптовалюта подешевела на 14,1 процент и сейчас торгуется на отметке 7892 тыс. долларов.

Что касается остальных криптовалют, их цена также в негативном тренде.

Стоимость на Ethereum в минусе на 15,27 процентов упав до 587 долларов. В частности, Ripple снизился на 17,14% и торгуется на уровне 0,6 доллара. Курс Bitcoin Cash обвалился на 15,12% и за монету теперь дают 884 процента.

Капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 313 миллиардов долларов. На долю биткоина приходится 42,6% всего рынка.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", самая большая в мире израильская алмазная биржа хочет выпустить собственную криптовалюту, которая будет обеспечена бриллиантами. Новая криптовалюта будет иметь две разновидности: Carat, ориентированная на широкий круг инвесторов, и Cut - предназначенная для расчетов между профессиональными участниками алмазного рынка.