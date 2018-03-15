08:21 15.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100188601:nastya

Курс Bitcoin упал в цене до 8 тыс. долларов

Самая популярная в мире криптовалюта bitcoin стремительно падает вниз. По состоянию на, 15 марта, курс опустился ниже восьми тыс. долларов.

Курс Bitcoin упал в цене до 8 тыс. долларов

Об этом свидетельствуют данные торгов портала Coinmarketcap.com.

Отмечается, что всего за сутки, криптовалюта подешевела на 14,1 процент и сейчас торгуется на отметке 7892 тыс. долларов.

Что касается остальных криптовалют, их цена также в негативном тренде.

Стоимость на Ethereum в минусе на 15,27 процентов упав до 587 долларов. В частности, Ripple снизился на 17,14% и торгуется на уровне 0,6 доллара. Курс Bitcoin Cash обвалился на 15,12% и за монету теперь дают 884 процента.

Капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 313 миллиардов долларов. На долю биткоина приходится 42,6% всего рынка.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", самая большая в мире израильская алмазная биржа хочет выпустить собственную криптовалюту, которая будет обеспечена бриллиантами. Новая криптовалюта будет иметь две разновидности: Carat, ориентированная на широкий круг инвесторов, и Cut - предназначенная для расчетов между профессиональными участниками алмазного рынка.


Поделиться
Читайте также:
 
В среду в зоне АТО соблюдалось перемирие - ВИДЕО В Словении премьер-министр заявил об отставке США на заседании ООН обвинили Россию в отравлении Скрипаля В Пакистане прогремел взрыв, погибли девяти человек - ФОТО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив