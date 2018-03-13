Доллар в обменниках упал до 26,13 гривен

Наличный евро опустился еще на 27 копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,13 гривен, а евро можно купить по 32,32 гривны.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,20- 25,96, продажи 26,00-26,40 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,7988, продажи - 26,1281 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 31,00-32,00, продажи 32,05 - 32,80 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,6824, продажи - 32,3211 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000- 4,520, продажи - 4,500-6,000 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,192, продажи 4,682 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в понедельник, 12 марта 2018 года, наличный доллар потерял 14 копеек. Наличный евро опустился на 29 копеек. Таким образом, вчера доллар продавался по 26,29 гривен, а евро можно было купить по 32,59 гривны.