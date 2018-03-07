11:59 07.03.2018 | Экономика | Новости
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Россия не планирует трехсторонних переговоров по газу, - Новак

Трехсторонние переговоры по газовому вопросу между Россией, Украиной и Европейской комиссией на данный момент не планируются.

Россия не планирует трехсторонних переговоров по газу, - Новак

Все судебные разбирательства должны идти на основе контрактов и взаимоотношений между коммерческими организациями, то есть между "Газпромом" и "Нафтогазом".

Об этом в среду, 7 марта, заявил министр энергетики России Александр Новак. По его словам, все вопросы должны урегулироваться между этими компаниями.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, "Газпром" подал апелляцию на решение арбитража по делу о поставке газа Украине.

Согласно пунктам контрактов между НАКом и " Газпромом" от 19 января 2009 года, решения Стокгольмского арбитража являются обязательными к исполнению и окончательными, а оспорить их можно лишь процедурно.

На прошлой неделе Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование "Нафтогаза" по транзитному иску и с учетом ранее присужденной в пользу "Газпрома" суммы по контракту на поставку обязал российскую сторону выплатить НАК 2,56 миллиардов долларов.


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