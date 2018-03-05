В Минфине заверили, что задержка транша МВФ не повлияет на показатели госбюджета

Средства Фонда, запланированные в этом году, все идут в резервы Национального банка. Об этом в понедельник, 5 марта, заявила заместитель министра финансов Оксана Маркарова.

Он также пояснила, что пребывание в программе Украине необходимо не потому, что это нужно госбюджету, а потому что это, во-первых, подтверждает, что страна движемся по пути реформ и это очень важный сигнал для международных инвесторов.

При этом заместитель министра отметила, что большинство инвесторов, которые хотят зайти в Украину, прежде всего интересуются, выполняет ли страна программу МВФ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что Международный валютный фонд не предлагает стране новых форматов сотрудничества.

По его словам, такие действия МВФ связана отнюдь не с потерей интереса и организации к экономическому потенциалу, но с оставшимися невыполненными обязательствами по прошлому меморандуму. Новых программ сотрудничества в ближайшей перспективе не предвидеться, потому что остались невыполненные пункты прошлых соглашений.