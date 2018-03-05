Госбанки надо продать за пять лет, – Минфин

Об этом заявила заместитель министра финансов Оксана Маркарова.

По ее словам, в Минфине провели основательную работу среди потенциальных покупателей, среди международных финансовых групп, которые еще не присутствуют на рынке Украины. Поэтому, такая пятилетняя перспектива является наиболее вероятным сценарием найти потенциального с высокой репутацией покупателя на все четыре актива в украинском секторе.

Вместе с тем Маркарова заявила, что Минфин также планирует приватизировать банки. В частности, которые будут наиболее готовыми к продаже, и сфокусироваться на улучшении системы управления в тех банках, которые были созданы, как государственные.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украина должна выплачивать свои долговые обязательства, а в противном случае она потеряет возможность привлечения новых кредитов на внешних рынках. Когда долги отдаются, это хороший сигнал для кредиторов и возможность получить новое финансирование.