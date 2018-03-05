"Газпром" продолжает держать низкое давление на входе в ГТС Украины, - Витренко

По состоянию на понедельник, 5 марта, давление на входе сохраняется ниже контрактного. Это создает дополнительные проблемы для обеспечения транзита.

Об этом в Киеве на пресс-конференции сообщил главный коммерческий директор группы "Нафтогаз Украина" Юрий Витренко. Он также отметил, что проблемы состоят в том, что соответственно большая нагрузка припадает на работу наших компрессорных станций.

Мы больше сжигаем топливного газа, соответственно несем большие расходы, - пояснил он, добавив, что помимо этого Украине, как стране-транзитеру, удается выполнять все свои обязательства даже при таком низком давлении.

Вместе с тем Витренко пояснил, что одна из преимуществ украинской ГТС это способность обеспечить бесперебойность транзита даже в условиях невыполнения своих обязательств со стороны "Газпрома".

Напомним, согласно транзитному контракту, "Газпром" должен выдерживать давление газа на входе в украинскую ГТС на уровне от 60 кгс/кв. см.

Как сообщал УРА-Информ, "Нафтогаз Украины" в понедельник, 5 марта, получил информацию от российского " Газпрома" в которой сказано, что российский монополист намерен обратиться в Стокгольмский арбитраж относительно разрыва контрактов на поставки и транзит газа.