"Нафтогаз Украины" в марте вновь снизит цену на газ для промпотребителей

Вместе с тем цена будет снижена при условиях предоплаты. Как сообщает пресс-служба компании цена будет снижена на 14,1% - на 1,299,6 тысяч гривен по сравнению с февралем до 7,896 тысяч гривен за тысячу кубометров.

Согласно обновленному во вторник, 20 февраля, прейскуранту компании, указанная цена актуальна для потребителей, закупающих газ по предоплате в объеме более 50 тысяч кубических метров в месяц, при условии отсутствия долгов перед компанией и для 100%-ных "дочек" НАК.

Для других покупателей цена в следующем месяце снизится на 12,3% и составит 8 889,6 гриве за тысячу кубометров.

Напомним, как сообщал УРА-Информ,15 февраля, НАК обнародовал прейскурант для промпредприятий на март, согласно которому цену на газ снизятся на 10,6-10,8% по сравнению с действующими в феврале ценами.