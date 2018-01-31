На обеспечение ВСУ потратили более восьми миллиардов

По его словам, на потребности ВСУ в 2017 году на потребности ВСУ по направлениям топливно-смазочные материалы, продовольственное и вещевое обеспечения было предусмотрено 8 млрд 686,4 млн грн. Также проведено более 373 процедур закупок, по результатам которых подписано свыше 600 договоров.

Также расходы касались продуктов питания, на которые было израсходовано 3 млрд 103,7 млн грн, топливно-смазочные материалы – 2 млрд 884,6 млн грн, вещевое обеспечение – 2 млрд 518,3 млн грн, банно-стиральные услуги – 37,4 млн грн, другие тыловые расходы – 142,4 млн грн.

Лутченко добавил, что в прошлом году было закуплено 306 тыс. комплектов летних полевых костюмов, 140 тыс. штук зимних курток, 60 тыс. панам, 120 тыс. пар зимних рукавиц, 327,2 тыс. пар берцев, 510 тыс. пар летних носков и 410 тыс. пар зимних носков.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", во время встречи в Загребе министра обороны Украины Степана Полтарака и министра обороны Хорватии Дамира Крстичевича была достигнута договоренность о полной поддержке евроатлантических процессов интеграции Украины и в сфере реформирования ВСУ.