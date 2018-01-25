Цены на сахар в Украине увеличились

Так, специальном проектом предлагается поднять минимальные цены на сахар до уровня в 11 тыс гривен за одну тонну продукта и 753 гривны за тонну свеклы. Напомним, что программа государственного регулирования цен на сахар была принята еще в 2017 году.

На данный момент существуют определенные квоты на производство сахара для внутреннего рынка установлено объемом полтора млн тонн. Одновременно рост цен можно объяснить увеличением экспорта продукта. Украинские производители за прошлый год экспортировали 598,7 тыс тонн сахара, что на 29 процентов больше, чем за 2016 год.

За четыре месяца текущего маркетингового года 174,0 тыс тонн сахара уже поставлено на внешние рынки, что вдвое меньше, чем на аналогичный период прошлого года – 343,9 тыс. тонн

Как сообщалось в "УРА-Информ", с начала сезона сахароварения украинские заводы переработали 14,07 млн тонн сахарной свеклы, в результате чего произвели двух млн тонн сахара.