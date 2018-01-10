В Украине уже произвели более двух миллионов тонн сахара

Об этом сообщает национальная ассоциация производителей сахара Укрцукор.

Согласно сообщению, по состоянию на 10 января 23 сахарных завода завершили сезон сахароварения. Всего в текущем сезоне 46 предприятий перерабатывали сахарную свеклу.

Вообщем-то, производство сахара достигло 2,018 млн тонн и уже превышает объемы производства прошлого года. Однако эта цифра еще не финальная, поскольку еще четыре сахарных завода – Ждановский, Радеховский, Наркевичский и Гороховский – продолжают производственный сезон.

При руководитель аналитического отдела ассоциации Руслана Бутыло подчеркнул, что производство сахара в 2016/2017 маркетинговом году составило 2 млн тонн из 13,66 млн тонн сахарной свеклы.

Напомним, как сообщал ранее

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