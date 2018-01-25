17:36 25.01.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Когда Украине стоит ожидать следующего транша

В национальном банке Украины не готовы назвать точную дату для получения очередного транша от Международного валютного фонда. 

Когда Украине стоит ожидать следующего транша

Об этом во время брифинга сообщил исполняющий обязанности председателя Национального банка Яков Смолий.

По его словам, Украина продолжает последовательно выполнять все условия, которые поставила перед Киевом МВФ, в частности, уже была принята пенсионная реформа и закон о приватизации национального имущества. Однако руководители МВФ сильно недовольны процессом замедления создания антикоррупционного суда и создание помех для работы НАБУ и САП. МВФ ожидает завершение судебной реформы именно созданием этого суда.

Также МВФ настаивает на скорейшем согласовании и принятии земельной реформы, которая позволит выйти украинскому рынку земли на торги. 

Напомним, всего в 2018 году Украина рассчитывает получить от МВФ два млрд долларов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Петр Порошенко уверен, что в феврале депутаты приступят к закону об Антикоррупционном суде.

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