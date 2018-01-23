Порошенко уверен, что в феврале депутаты приступят к закону об Антикоррупционном суде

Вместе с тем ожидается, что парламент рассмотрит этот вопрос в начале работы следующей сессии. Об этом во вторник, 23 января, во время встречи с председателем Верховной Рады Андреем Парубием, заявил президент Украины Петр Порошенко.

Он подчеркнул, что ему жаль, что не удалось этого сделать в январе, но не сомневаюсь, что в феврале парламент этот вопрос решит.

В то же время президент выразил признательность парламенту за принятие ряда важных законов и законодательное обеспечение проведения некоторых реформ, в частности, судебной, медицинской и пенсионной.

Говоря о принятом на минувшей неделе законе "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", глава государства подчеркнул, что документ четко определяет системность действий государственной власти Украины относительно возвращения Донбасса, Крыма в условиях оккупации этих территорий российским агрессором".

Напомним, первая пленарная неделя восьмой сессия Верховной Рады VIII созыва состоится 6-9 февраля.

Как сообщал УРА-Информ, президент Петр Порошенко во время встречи со спикером Верховной Рады Андреем Парубием подписал представление на назначение новых членов Центральной избирательной комиссии.