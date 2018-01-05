20:15 05.01.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина нарастила международные валютные резервы

Международные финансовые резервы Украины выросли на 19 млрд долларов. Об этом передает пресс-служба НБУ.

Украина нарастила международные валютные резервы

Так, международные валютные фонды Украины увеличились на 21 процент или на 18,8 млрд долларов. Это стало возможным благодаря рефинансированию фонда со стороны США, а также покупки Национальным банком на фоне благоприятной ситуации более одного млрд долларов по рыночному курсу. Увеличения фонда также пополнилось за счет дополнительных 558 млн долларов, которое украинское правительство получило в конце декабря 2017 года.

Напомним, что страна начала расплачиваться по внешнем долговым обязательствам. На обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено 423,6 млн долларов США в 2017 году. В основном суммы пошли на погашение выплат по облигациям.

Как сообщалось в "УРА-Информ", НБУ в этой году перечислит в госбюджет 50,5 миллиардов гривен прибыли.

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  • Национальный банк Украины констатирует сохранение стабильности на валютном рынке и ожидает притока валюты на него, что позволяет ему наращивать международные резервы, размер которых уже превысил $ 13 млрд. Об этом сообщила глава Нацбанка Валерия Гонтарева.

  • Потери от блокады Донбасса для торгового баланса Украины колеблются на уровне от 0,5-1,5 млрд долларов. Об этом передает пресс-служба НБУ.

  • В прошлом году объем производства горно-металлургического комплекса в стране превысил 21,3 млн тонн стали. В частности, 20 млн т чугуна (85% от аналогичного периода 2016 г.), 21,3 млн т стали (88% от 2016 г.), 18,4 млн т проката (86% от 2016 г.).
 
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