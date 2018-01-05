Украина нарастила международные валютные резервы

Так, международные валютные фонды Украины увеличились на 21 процент или на 18,8 млрд долларов. Это стало возможным благодаря рефинансированию фонда со стороны США, а также покупки Национальным банком на фоне благоприятной ситуации более одного млрд долларов по рыночному курсу. Увеличения фонда также пополнилось за счет дополнительных 558 млн долларов, которое украинское правительство получило в конце декабря 2017 года.

Напомним, что страна начала расплачиваться по внешнем долговым обязательствам. На обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено 423,6 млн долларов США в 2017 году. В основном суммы пошли на погашение выплат по облигациям.

Как сообщалось в "УРА-Информ", НБУ в этой году перечислит в госбюджет 50,5 миллиардов гривен прибыли.