В Украине закрылись еще два банка

На заседании правления, которое состоялось во вторник, 26 декабря, регулятор решил закрыть Апекс-Банк и Промышленно-финансовый банк в связи с добровольным прекращением этими финучреждениями банковской деятельности.

Как сказано на официальном сайте НБУ, основанием для отзыва лицензий стало согласование банками с регулятором плана прекращения банковской деятельности и полное выполнение соответствующих обязательств.

Такая процедура стала возможной благодаря принятию в марте 2017 года Закона Украины Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков, в рамках которого акционеры банка могут принять решение о прекращении банковской деятельности без ликвидации и продолжить работать на рынке финансовых услуг или проводить другие виды хозяйственной деятельности, – пояснили в Центробанке.

В НБУ также напомнили, что ранее регулятор по аналогичной процедуре отозвал банковскую лицензию у банка Финансовый партнер. Кроме того, решение о добровольном прекращении банковской деятельности принял Кредит Оптима Банк.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины в среду, 20 декабря, отзывает банковскую лицензию Родовид Банка. Решение о ликвидации санационного банка НБУ принял по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц.