В правительстве рассказали о монетизации субсидий украинцам

Такое заявление во время часа вопросов к правительству в парламенте сделал вице-премьер - министр регионального развития и ЖКХ Геннадий Зубко. Согласно его словам – важное решение о первом этапе монетизации.

Сейчас в стране отходят от клиринговых расчетов между снабжающим предприятием, а также между "Натофгазом" и госбюджетом. Данный шаг дает как возможность убрать кассовые расчеты, а также получить живые деньги, но и дает шанс запустить рынок энергии газа и электроэнергии.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в Минсоцполитики поведали о старте монетизации субсидий.