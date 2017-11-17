13:07 17.11.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В правительстве рассказали о монетизации субсидий украинцам

Очередным шагом после перевода расчета с предприятиями ЖКХ на "живые деньги" в правительстве назвали монетизацию субсидий для украинских семей. 

В правительстве рассказали о монетизации субсидий украинцам

Такое заявление во время часа вопросов к правительству в парламенте сделал вице-премьер - министр регионального развития и ЖКХ Геннадий Зубко. Согласно его словам – важное решение о первом этапе монетизации.

Сейчас в стране отходят от клиринговых расчетов между снабжающим предприятием, а также между "Натофгазом" и госбюджетом. Данный шаг дает как возможность убрать кассовые расчеты, а также получить живые деньги, но и дает шанс запустить рынок энергии газа и электроэнергии.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в Минсоцполитики поведали о старте монетизации субсидий.


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