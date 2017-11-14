Гройсман рассказал о процессе приватизации

Такое заявление сделал украинский премьер Владимир Гройсман – в процессе проведения встречи с главой группы Всемирного банка Джим Йонг Кимом. Согласно словам премьера – страна планирует завершить изменения в украинском законодательстве - согласно публичной, конкурентной приватизации.

Глава правительства при этом подчеркнул, что стратегической целью государства - от импортера энергоресурсов – является цель стать экспортером. Запланирован рост экономики на 2018 г. на уровне чуть более трех процентов. Однако есть мнение – что реален и показатель в 5-7%.

Как сообщал УРА-Информ, МВФ требует от Украины приватизации ради перечисления ей следующего транша.