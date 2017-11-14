Рада отправила на доработку законопроект по требованиям к органическому производству

Документ №5448 отправлен на повторное первое чтение. За такое решение проголосовали 228 народных депутатов.

При этом законопроект рассматривался по процедуре полного чтения и за основу документ готовы были поддержали лишь 209 парламентариев при 226 минимально необходимых.

Таким образом, проект направлен на совершенствование основ правового регулирования органического производства, оборота и маркировки органической продукции.

Вместе с тем рекомендуемый документ предполагал изменения требований к производству, маркировке и обращению органической продукции, четко установлены основные принципы осуществления порядка сертификации органического производства, а также требования к органам сертификации.

Его авторы предлагали возложить на Госпродпотребслужбу государственный надзор за субъектами рынка органической продукции. Полномочия по сертификации органического производства предоставляются аккредитованным органам сертификации. При этом сертификация органического производства будет осуществляться на платной основе за счет субъектов хозяйствования, выдача сертификата - бесплатно.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в августе прошлого года Кабмин одобрил создание реестра производителей органической продукции.