09:39 13.11.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нефть Brent опустилась ниже отметки в 64 доллара за баррель

Стоимость нефти североморской марки Brent сегодня утром, 13 ноября 2017 года, составляет более 53 долларов за баррель.

Нефть Brent опустилась ниже отметки в 64 доллара за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.

Таким образом, фьючерсы на нефть марки Brent находится на уровне 63,56 долларов за баррель. В свою очередь это на 0,06% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Согласно недавно полученным сведениям, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 56,80 доллара за баррель, прибавив 0,11%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украина не заинтересована в том, чтобы на рынке природного газа присутствовали такие монополисты, как "Нафтогаз Украины" или облгазы, и поэтому должна демонополизировать рынок газа, допустив на этот рынок разных трейдеров "голубого топлива".

 


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