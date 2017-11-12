На сегодня установлен официальный курс валют

В результате официальный курс валют на 12 ноября выглядит следующим образом:

- 26,516730 гривен за доллар;

- 30,902597 гривен за евро;

- 0,447310 гривен за российский рубль;

- 34,969557 гривен за фунт стерлинг

Примечательно, что доллар остался неизменным, а вот евро поднялся на несколько единиц.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в начале недели НБУ чуть ослабило гривну, что привело к росту доллара до отметки в 26,89 за один доллар, однако уже 10 ноября курс полностью вернулся до уровня в 26,50 гривен.