В Украину прибыло еще одно судно с углем из США

Об этом передает Центр транспортных стратегий.

Согласно недавно полученыым сведениям, что балкер MG EXPLORER доставил в Украину из 80 тыс. т угля из США. Также сообщается, что данная партия законтрактована для электростанций "Центрэнерго".

Кстати, в начале ноября в морской торговый порт "Черноморск" в Одесской области прибыла очередная партия из ЮАР с 75 тыс. т антрацита.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в морской торговый порт "Черноморск" прибыла партия угля из южной Африки весом в 75 тыс тонн. Ранее в Украину в течении сентября прибыло три партии американского угля, который пополнили запасы для отопительного сезона.