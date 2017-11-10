12:59 10.11.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украину прибыло еще одно судно с углем из США

Американское государство направило в украинский морской торговый порт "Южный" еще одно судно с углем для предприятий "Центрэнерго".

В Украину прибыло еще одно судно с углем из США

Об этом передает Центр транспортных стратегий.

Согласно недавно полученыым сведениям, что балкер MG EXPLORER доставил в Украину из 80 тыс. т угля из США. Также сообщается, что данная партия законтрактована для электростанций "Центрэнерго".

Кстати, в начале ноября в морской торговый порт "Черноморск" в Одесской области прибыла очередная партия из ЮАР с 75 тыс. т антрацита.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в морской торговый порт "Черноморск" прибыла партия угля из южной Африки весом в 75 тыс тонн. Ранее в Украину в течении сентября прибыло три партии американского угля, который пополнили запасы для отопительного сезона. 


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