Наличный доллар в среду упал до 26,90 гривен

Наличный евро понизился на десять копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,90 гривен, а евро можно купить по 31,30 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,00-26,82, продажи 26,75 - 27,10 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,6581, продажи - 26,9017 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,10-31,22, продажи - 31,10-31,80 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,7453, продажи - 31,3011 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,500, продажи - 4,450-4,900 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,945, продажи - 4,608 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины во вторник, 7 ноября 2017 года, наличный доллар потерял восемь копеек. Наличный евро упал на 15 копеек. Таким образом, вчера доллар продавался по 26,97 гривен, а евро можно было купить по 31,40 гривен.