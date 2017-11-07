В Украине собрано 53,7 миллиона тонн зерна

Так, зерно было собрано на площади 13,1 миллиона гектаров (90%) - при урожайности 40,8 ц/га. Такие данные распространила пресс-служба Минаграрной политики Украины. Согласно данным – аграрии успели собрать гречиху – 193 тысячи тонн, а также просо – 81 тысячу тонн и сою – 3,4 миллиона тонн.

Кукуруза была при этом намолочена в объеме 15,5 миллиона тонн, а подсолнечник – 11,3 миллиона тонн. Сахарной свеклы выкопано 11,6 миллиона тонн – при ее урожайности примерно 447 центнеров с гектара.

Как сообщал УРА-Информ, в марте в стране стартовала посевная кампания.