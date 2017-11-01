ЗСТ между Украиной и Канадой становится реальностью

Об этом передает пресс-служба КМУ.

По словам украинского премьера Владимира Гройсмана, необходимо стремиться максимально снять любые торгово-экономические ограничения с Канадой, так как страны едины в большинстве политических и торговых вопросах. Оттава уже сняла 99 процентов ограничений для любой украинской продукции, в то же время, Украина только 72 процента.

В последующие семь лет, подчеркнул премьер, стоит расширить действие Соглашения о ЗСТ на сферу услуг и инвестиций и повысить этот процент до 100 возможных. Канада также на саммите G7 будет поддерживать Украину в ее вопросе внутренней и внешней безопасности.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно глава Украины Петр Порошенко на переговорах с Премьером Канады Трюдо представил видение Украины в вопросе партнерства в области безопасности.