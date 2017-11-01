10:23 01.11.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
100177827:roman

ЗСТ между Украиной и Канадой становится реальностью

Украина и Канада договорились отменить все ограничения, которые стоят преградой на пути внедрение Зоны свободной торговли между двумя государствами.

ЗСТ между Украиной и Канадой становится реальностью

Об этом передает пресс-служба КМУ.

По словам украинского премьера Владимира Гройсмана, необходимо стремиться максимально снять любые торгово-экономические ограничения с Канадой, так как страны едины в большинстве политических и торговых вопросах. Оттава уже сняла 99 процентов ограничений для любой украинской продукции, в то же время, Украина только 72 процента.

В последующие семь лет, подчеркнул премьер, стоит расширить действие Соглашения о ЗСТ на сферу услуг и инвестиций и повысить этот процент до 100 возможных. Канада также на саммите G7 будет поддерживать Украину в ее вопросе внутренней и внешней безопасности.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно глава Украины Петр Порошенко на переговорах с Премьером Канады Трюдо представил видение Украины в вопросе партнерства в области безопасности.


Читайте также:

  • Сотрудники Службы безопасности Украины в Киеве задержали местного жителя по подозрению в торговле оружием. Об этом сообщает пресс-служба СБУ на своей странице в соцсети Facebook.

  • Сегодня украинцы могут поспать дольше, так как все переводят часы на зимнее время. Об этом регламентируется постановлением Кабмина от 13.05.96 № 509 о порядке исчисления времени на территории Украины.

  • Президент Украины Петр Порошенко планирует поддержать наших военных на международных соревнованиях Invictus Games. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив