13:32 01.11.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В НБУ объяснили, почему падает гривна

Национальная украинская валюта за последний месяц подешевела к доллару по официальному курсу на 1,3%.

В НБУ объяснили, почему падает гривна

По сравнению с началом года стоимость гривны к доллару остается выше на 1,2%. Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка за октябрь, опубликованном на сайте регулятора в среду, 1 ноября.

Согласно сообщению, на валютном рынке весь месяц продолжалось превалирование девальвационного давления на гривну, вызванное ростом спроса на иностранную валюту со стороны предприятий топливно-энергетического комплекса, автотрейдеров и фармацевтической отрасли.

Помимо этого, обесценивание гривны усиливалось ухудшением конъюнктуры наличного валютного рынка - снижались объемы предложения наличной валюты со стороны населения и одновременно рос спрос на нее.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в сентябре Нацбанк утверждал, что ослабление украинской гривны к доллару США связано с временными факторами.


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