13:49 26.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Свинина и сало снова поднялись в цене

В Украине за первое полугодие подорожали более 90 процентов продуктов. Об этом сообщил председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Свинина и сало снова поднялись в цене

Рост цен коснулся практически всех продуктов питания, причем повышение цен значительно опережало инфляцию, которая в 2016 год составила 15,5 процентов. Особенно в цене поднялось мясо - свинина подорожала на 64 процента, а сало на 44 процента. На украинских рынках теперь килограмм свинины можно купить за 101 гривен, сала - 65 гривен.

Главной причиной скачка цен на свинину считают эпидемию АЧС, из-за которой было уничтожено около 26 тыс голов. 

Дорошенко отметил, что следующего роста цен на продукцию осталось ждать совсем недолго.

Как сообщалось в " УРА-Информ", в украинской столице  свинина выросла в цене за последние дни в столице на семь процентов, а в целом по стране цена на мясо выросла на три с половиной процента. 


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