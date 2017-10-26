Свинина и сало снова поднялись в цене

В Украине за первое полугодие подорожали более 90 процентов продуктов. Об этом сообщил председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.
Рост цен коснулся практически всех продуктов питания, причем повышение цен значительно опережало инфляцию, которая в 2016 год составила 15,5 процентов. Особенно в цене поднялось мясо - свинина подорожала на 64 процента, а сало на 44 процента. На украинских рынках теперь килограмм свинины можно купить за 101 гривен, сала - 65 гривен.
Главной причиной скачка цен на свинину считают эпидемию АЧС, из-за которой было уничтожено около 26 тыс голов.
Дорошенко отметил, что следующего роста цен на продукцию осталось ждать совсем недолго.
Как сообщалось в " УРА-Информ", в украинской столице свинина выросла в цене за последние дни в столице на семь процентов, а в целом по стране цена на мясо выросла на три с половиной процента.