Гройсман обещает в 2018 году выделить более семи миллиардов поддержки АПК

Аграрии станут одним из приоритетов правительства в следующем году. Об этом на своей странице в Twitter заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По его словам, поддержка сектора АПК уже в этом году имеет конкретные результаты. Экспорт аграрной продукции за последние девять месяцев вырос на 24,5%, - заверил премьер-министр.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Гройсман сообщал, что в 2018 году получит больше дотаций на поддержку аграрного машиностроения будет выделено более миллиарда гривен. По его словам, в этому году на развитие этого сектора предусмотрено 550 миллионов гривен.