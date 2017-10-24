07:45 24.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Гройсман обещает в 2018 году выделить более семи миллиардов поддержки АПК

Государственный бюджет на 2018 год предусматривает поддержку отечественного агропромышленного комплекса в сумме 7,3 миллиардов гривен.

Гройсман обещает в 2018 году выделить более семи миллиардов поддержки АПК

Аграрии станут одним из приоритетов правительства в следующем году. Об этом на своей странице в Twitter заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По его словам, поддержка сектора АПК уже в этом году имеет конкретные результаты. Экспорт аграрной продукции за последние девять месяцев вырос на 24,5%, - заверил премьер-министр.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Гройсман сообщал, что в 2018 году получит больше дотаций на поддержку аграрного машиностроения будет выделено более миллиарда гривен. По его словам, в этому году на развитие этого сектора предусмотрено 550 миллионов гривен.


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