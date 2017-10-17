11:53 17.10.2017 | Экономика | Новости
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Шведские госкомпании начали принимать Bitcoin

Одна из крупнейших компаний перевела 0,6 биткоина на счет службы принудительного исполнения Швеции (SEA). Об этом передает Сегодня.

Шведские госкомпании начали принимать Bitcoin

Как отмечается, средства в госструктуре вовсе не собирается держать, они будут представлены на аукционе.

Соглансо словам представителя SEA Иоанна Паулсон, его сотрудники привыкли работать с банковской системой. А вот этот актив другого рода, который позволяет нам проводить операции по-новому. Также он подчеркнул, что продажа Bitcoin на аукционе вынужденная мера.

В госструктуре также отметили, что в первую очередь это связано с оборотом криптовалью. Поскольку, он не урегулирован на законодательном уровне и в стране не существует структур, которые бы предоставляли услуги по открытию счетов в Bitcoin.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", стоимость первой цифровой валюты обновила исторический максимум. Таким образом, она преодолела барьер в 5000 долларов.


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