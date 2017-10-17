Шведские госкомпании начали принимать Bitcoin

Как отмечается, средства в госструктуре вовсе не собирается держать, они будут представлены на аукционе.

Соглансо словам представителя SEA Иоанна Паулсон, его сотрудники привыкли работать с банковской системой. А вот этот актив другого рода, который позволяет нам проводить операции по-новому. Также он подчеркнул, что продажа Bitcoin на аукционе вынужденная мера.

В госструктуре также отметили, что в первую очередь это связано с оборотом криптовалью. Поскольку, он не урегулирован на законодательном уровне и в стране не существует структур, которые бы предоставляли услуги по открытию счетов в Bitcoin.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", стоимость первой цифровой валюты обновила исторический максимум. Таким образом, она преодолела барьер в 5000 долларов.