Данилюк рассказал о переговорах с МВФ по цене на газ для населения

Как утверждает Данилюк, сейчас стороны пытаются найти формулу расчета, которая будет определять цену на газ до полной либерализации рынка энергоресурсов. Таким образом, цены, по которым газ продается в Украине, должны соответствовать ценам на газ, который импортируется в Украину.

"Мы смотрим на цену газа, импортируемого в Украину, а не какой-нибудь ориентир, типа биржи, и принимаем это как базу. Это то, с чем мы приехали, это и есть импортный паритет", – отметил украинский министр.

Примечательно, что соответствующая формула расчета цены на газ будет действовать до полной либерализации рынка. Тем не менее какая именно сумма получится в конечном результате пока неизвестно.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Национальный банк Украины ожидает повышения цен на газ в следующем году. По словам Сологуба, из-за роста на газ уровень инфляции может повыситься на несколько процентов, на этот показатель влияет также размер заработной платы и новой повышенной пенсии.