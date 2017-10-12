Украине нужны инвестиции, чтобы рост ВВП был 3%, - Гройсман

Правительство Украины заинтересовано в развитии и успешности международного и отечественного бизнеса в Украине. Украины открыта для любых предложений, которые будут способствовать этому процессу.

Об этом в четверг, 12 октября, во время встречи с представителями деловых кругов Канады, заявил премьер-министр Владимир Гройсман. Вместе с тем глава правительства

подчеркнул, что Канада является надежным партнером Украины, и страны исторически объединяют глубокие и прочные политические и экономические связи.

Соглашение о зоне свободной торговли - это хорошая возможность углубить сотрудничество, наполнить его конкретным содержанием - через реализацию совместных проектов и привлечения инвестиций, - отметил Гройсман, добавив, что улучшение делового и инвестиционного климата в Украине является одним из ключевых приоритетов Кабмина.

Он также напомнил, что правительство заложило на следующий год 3% роста ВВП и оно понимает, что этого недостаточно. Мы готовы улучшить этот показатель. Но возникает вопрос привлечения инвестиций, - пояснил премьер-министр.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 9 октября, премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, заявил, что Украина, и Турция готовы завершить подготовку Соглашения о зоне свободной торговли.