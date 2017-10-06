ЕС ввел антидемпинговые пошлины на импорт украинской стали

Сегодня, шестого октября, Комиссия ввела антидемпинговые пошлины на импорт горячекатаной листовой стали из Бразилии, Ирана, России и Украины.

По результатам расследования, проведенного Комиссией, горячекатаные стальные изделия из этих стран будут обложены пошлиной от 17,6 до 96,5 евро за тонну.

Отмечается, что данная акция принята Евросоюзом для защиты европейских рабочих мест и промышленности от "недобросовестной практики торговли".

"Цель заключается в обеспечении равных условий и условий честной конкуренции для европейских компаний", - заявили в ЕС.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", против Северной Кореи Европейский союз введет свою "автономные" санкции. Они будут введены в дополнение к санкциям Совета безопасности Организации объединенных наций. Это необходимо, чтобы заставить Пхеньян вести диалог с международным сообществом.