16:58 06.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
100175644:nastya

ЕС ввел антидемпинговые пошлины на импорт украинской стали

Европейский союз ввел антидемпинговые пошлины на импорт горячекатаной листовой стали из четырех стран, включая Украину. Соответствующие данные стали известны с отчета Еврокомиссии.

ЕС ввел антидемпинговые пошлины на импорт украинской стали

Сегодня, шестого октября, Комиссия ввела антидемпинговые пошлины на импорт горячекатаной листовой стали из Бразилии, Ирана, России и Украины.

По результатам расследования, проведенного Комиссией, горячекатаные стальные изделия из этих стран будут обложены пошлиной от 17,6 до 96,5 евро за тонну.

Отмечается, что данная акция принята Евросоюзом для защиты европейских рабочих мест и промышленности от "недобросовестной практики торговли".

"Цель заключается в обеспечении равных условий и условий честной конкуренции для европейских компаний", - заявили в ЕС.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", против Северной Кореи Европейский союз введет свою "автономные" санкции. Они будут введены в дополнение к санкциям Совета безопасности Организации объединенных наций. Это необходимо, чтобы заставить Пхеньян вести диалог с международным сообществом.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив