16:18 12.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Зубко рассказал об установке домовых счетчиков

Вице-премьер - министр развития регионов и ЖКХ Геннадий Зубко рассказал про установку домовых счетчиков.

Зубко рассказал об установке домовых счетчиков

По словам Г. Зубко – после того, как домовой счетчик будет установлен, то счета жителей многоэтажек станут ниже примерно на 200-600 гривен. Такое сообщение распространил правительственный портал.

Сейчас по причине отсутствия учета теплоэнергии Украина выбрасывает каждый год примерно три миллиарда долларов. На нужды отопления при этом поставляют 18,6 миллиарда кубометров газа. На утраченное тепло уходит 2,4 миллиарда кубов газа. А также еще девять миллиардов кубометров расходуется на тепло, что теряется по причине плохого утепления зданий.

Как сообщал УРА-Информ, на Харьковщине 20 тысяч жителей сами заплатили за установку счетчиков.


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