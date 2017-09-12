12:38 12.09.2017 | Экономика | Новости
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Украина и Ирландия обсудили перспективы торговли

Глава Госслужбы Украины по вопросам безопасности продуктов питания и посол Ирландии провели встречу.

Украина и Ирландия обсудили перспективы торговли

Так, Владимир Лапа – глава Госслужбы по безопасности продуктов питания и посол Ирландии в нашей стране Чарльз Шиген на недавней встрече говорили про вопросы развития сотрудничества двух государств. Такие данные распространил Правительственный портал.

В процессе рабочей встречи стороны говорили про взаимное сотрудничество в области ветеринарии и безопасности продуктов питания, а также про перспективы развития торговли между Украиной и Ирландией. К примеру - обсудили вопросы касательно сертификации ирландской продукции на украинском рынке.

Как сообщал УРА-Информ, Украина и Литва также обсуждали вопросы сотрудничества.


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