Украина и Ирландия обсудили перспективы торговли

Так, Владимир Лапа – глава Госслужбы по безопасности продуктов питания и посол Ирландии в нашей стране Чарльз Шиген на недавней встрече говорили про вопросы развития сотрудничества двух государств. Такие данные распространил Правительственный портал.

В процессе рабочей встречи стороны говорили про взаимное сотрудничество в области ветеринарии и безопасности продуктов питания, а также про перспективы развития торговли между Украиной и Ирландией. К примеру - обсудили вопросы касательно сертификации ирландской продукции на украинском рынке.

Как сообщал УРА-Информ, Украина и Литва также обсуждали вопросы сотрудничества.