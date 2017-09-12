Доллар во вторник понизился до 26,28 гривен

Наличный евро потерял 22 копеек. Таким образом, сегодня американский доллар продается по 26,28 гривен, а евро можно купить 31,58 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,70-26,12, продажи 26,14 - 26,60 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,9130, продажи - 26,2820 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,48-31,30, продажи - 31,25-32,00 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,8593, продажи - 31,5823 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,480, продажи - 4,500-5,800 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,199, продажи - 4,642 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в понедельник, 11 сентября 2017 года, наличный доллар понизился на шесть копеек. Наличный евро потерял 11 копеек. Таким образом, вчера американский доллар продавался по 26,39 гривен, а евро можно было купить по 31,80 гривен.