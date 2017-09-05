Пенсионная реформа полностью готова к принятию

Об этом передает УНН.

Согласно словам вице-премьера, такое количество поправок свидетельствует о важности и спорности многих пунктов, да и самой концепции реформы.

Розенко отмечает, что все поправки аргументированы, отработаны и внесены в документ. Его ведомство готово выделить еще немного времени для работы над документом.

Отметим, что премьер Владимир Гройсман считает пенсионную реформу ключевым пунктом в работе Кабмина. Сам он настаивает на том, чтобы спикер Парубий внес проект реформы уже в первую пленарную неделю.

Кстати, уже в сентябре депутаты рассмотрят такие важные законопроекты в сферах образования, медицины и судопроизводства.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно премьер-министр Украины Владимир Гройсман поведал о том, что правительство ни в коем случае не будет повышать пенсионный возраст.