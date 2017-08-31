15:08 31.08.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Великобритания и Украина могут создать зону свободной торговли

Представитель Европейского союза по вопросам выхода Британии с союза Мишель Барнье заявил, что англичане не будут выполнять долговые обязательства перед Украиной.

Великобритания и Украина могут создать зону свободной торговли

Об этом пишет брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Согласно словам чиновника, Британия стремится заново пересмотреть торгово-экономические отношения с Украиной. Страна более не может выполнять перед нашим государством все те обязательства, которые она давала в рамках ЕС.

Украинский премьер Гройсман уверен, что переговоры оо образовании зоны свободной торговли между двумя государствами пройдут в ближайшее время.

Премьер отмечает, что товарооборот между двумя державами составляет не менее 3,5 млрд долларов, что является очень внушительной суммой само по себе, а потому наше руководство будет говорить о новых принципах сотрудничества и торговых взаимоотношений с Британией.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Гройсман считает, что успех экономического роста Украины будет зависеть от ее способноси торговать на внешних рынках с другими государствами. 


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