Великобритания и Украина могут создать зону свободной торговли

Об этом пишет брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Согласно словам чиновника, Британия стремится заново пересмотреть торгово-экономические отношения с Украиной. Страна более не может выполнять перед нашим государством все те обязательства, которые она давала в рамках ЕС.

Украинский премьер Гройсман уверен, что переговоры оо образовании зоны свободной торговли между двумя государствами пройдут в ближайшее время.

Премьер отмечает, что товарооборот между двумя державами составляет не менее 3,5 млрд долларов, что является очень внушительной суммой само по себе, а потому наше руководство будет говорить о новых принципах сотрудничества и торговых взаимоотношений с Британией.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Гройсман считает, что успех экономического роста Украины будет зависеть от ее способноси торговать на внешних рынках с другими государствами.