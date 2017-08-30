В 2023 США станут страной-экспортером нефти

Такой прогноз озвучили аналитики PIRA Energy Group.

В подготовленном отчете указывается, что продажи американской нефти на внешних рынках к 2031 году достигнут 3,3 млн баррелей в сутки (б/с). При этом добыча сланцевой нефти к 2025 году вырастет в два раза – до 14,2 млн б/с.

Кроме этого, аналитики PIRA предполагают, что Конгресс США захочет увеличить поставки нефти с целью получения средств для финансирования различных программ. На данный момент стратегический резерв США содержит 696 млн баррелей нефти, пр этом средняя цена закупки – 29,7 долларов за баррель.

Стоит отметить, экспорт нефти из США был под действием эмбарго до 2015 года. Он действоал на протяжении 40 лет, а отменил его Барак Обама.

Сейчас в американский импорт нефти, с показателем 7,9 млн б/с, все еще превышает показатели экспорта.

Как сообщал ранее УРА-Иформ, в Персидском заливе в воскресенье, 13 августа, в море вытекло около 35 тысяч баррелей нефти. Правительство Кувейта заверило, что в дальнейшем близлежащие пляжи будут очищены от последствий нефтяной утечки.