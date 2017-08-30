Цена на газ должна быть снижена уже в сентябре, - Порошенко

Такие сведения сообщает пресс-служба главы государства. Также лидер украинской страны ожидает получить результаты этой проверки в течении двух-трех недель.

Президент также отметил, что по ценовому вопросу уже были проведенны необходимые консультации с правительством. По этому он уверен, что со второй половины сентября сжиженный газ подешевеет.

Также глава государства заявил, что если в ходе аудита будут найдены нарушения, то все ответственные за это должны понести наказание.

Как сообщало ранее УРА-Информ, правительство Украины категорично не поддерживает повышение цен на газ для населения. По словам премьер-министра Украины, Кабинет министров Украины начал интенсивно готовится к началу отопительного сезона.