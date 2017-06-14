Нидерланды опубликовали закон о ратификации СА Украины с Евросоюзом

Соответствующий документ обнародован в издании Staatsblad.

Как отмечается, данный законопроект вступает в силу на следующий день с даты его официального опубликования. Теперь Нидерланды должны передать ратификационные грамоты в Брюссель.

При этом срок возможной подачи апелляции на Соглашение об ассоциации истек еще восьмого июня.

Позже Евросоюз должен доработать процедуры заключения Соглашения и отдать на хранение документы о ратификации. Таким образом, соглашение вступит в силу в первый день второго месяца после даты сдачи на хранение.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Верховная Рада Украины в среду, 17 мая, на заседании внесла изменения в закон Украины "О ратификации Европейской социальной хартии (пересмотренной).

