Депутаты внесли изменения в закон "О ратификации Европейской соцхартии"

Согласно документу в Украине будут постепенно повышаться социальные стандарты. Так, 226 депутатов отдали свои голоса за то, что бы были внесении изменений в пункт два закона Украины "О ратификации Европейской социальной хартии (пересмотренной)" №0142.

Таким образом, отныне Украина обязуется считать для себя обязательными пункты три и четыре 12 Европейской социальной хартии (пересмотренной), а именно - прилагать усилия для постепенного подъема системы социального обеспечения на более высокий уровень.

Украина также обязуется принимать меры по заключению соответствующих двусторонних и многосторонних соглашений для обеспечения равенства между гражданами договаривающихся сторон в правах на социальное обеспечение, включая сохранение льгот, предоставляемых законодательством о социальном обеспечении, независимо от передвижения социально защищенных лиц по территории договаривающихся сторон.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины во вторник, 16 мая, поддержала проект постановления №6445. Согласно принятому документу депутаты досрочно прекратили полномочия своего коллеги Андрея Артеменко. Соответствующий документ поддержали 244 народных депутатов.